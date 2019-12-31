الجامعة العربية تعقد اجتماعا طارئا حول ليبيا الثلاثاء بناء على طلب مصر

2019/12/31 | 03:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة-(أ ف ب) – تعقد جامعة الدول العربية اجتماعا طارئا الثلاثاء على مستوى المندوبين حول تطورات الأوضاع في ليبيا، حسب ما أعلنت الجامعة في بيان الاثنين.وأوضح البيان أن الاجتماع والذي سيعقد في مقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة، يأتي بناء على طلب مصر وذلك “لبحث التطورات في ليبيا واحتمالات التصعيد هناك بما ينذر بتهديد […]

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