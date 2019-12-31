مرض شائع بين الأطفال يمحو “ذاكرة مناعتهم”

2019/12/31 | 03:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أوضحت دراسة حديثة أن مرض الحصبة، الشائع بين الأطفال، يمحو ما يعرف بذاكرة المناعة لديهم، ما يجعل الطفل أقل استعدادا لمكافحة الأمراض الجديد.وأشارت الدراسة إلى أن الحصبة تعيد ذاكرة المناعة إلى الصفر، ومن أجل إعادة بناء الجهاز المناعي، ينبغي لهم التعرض لعدد من الفيروسات كما في مرحلة طفولتهم، حسبما ذكر موقع “FLWL”.[…]

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