حقيقة تأثير الهرمونات على القدرة الجنسية للرجال

2019/12/31 | 03:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أكد خبراء الغدد والهرمونات، في مناسبات عديدة، أن استخدام الهرمونات من قبل الرياضيين بهدف الحصول على عضلات مفتولة بسرعة قياسية، يعود بالضرر على صحتهم الجنسية بشكل كارثي.وأجرى الطبيب جيمس موسمان، أخصائي الغدد في جامعة “براون”، دراسة عن التأثير الفعلي الحاصل على خصوبة الرياضيين قبل وبعد استخدام الهرمونات المضخمة، أثناء كتابة أطروحته للحصول […]

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