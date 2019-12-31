محمد عادل زكى - دور الزمن في تكوين القيمة

2019/12/31 | 03:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_عادل_زكى بعد أن توصل ريكاردو إلى تحديد قيمة السلعة بكمية العمل، الضروري النسبي المبذول في سبيل إنتاج تلك السلعة.رأى أن هذه القيمة لا تتوقف فقط على العمل الحي المنفَق في الإنتاج، بل أيضاً على العمل الضروري المنفق في سبيل إنتاج المباني والآلات الضرورية لتحقيق العمل.أي العمل المختَزن.ومن ثم فإن قيمة السلعة الَّتي تحتوي على 4 ساعات من العمل الحي، و6 ساعات من العمل المختَزن، تتساوي، نسبياً، مع قيمة السلعة ال......

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