فنانة خليجية تتعرض للسخرية والتنمر : “لا صوت ولا أنوثة”

2019/12/31 | 04:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / وفي التفاصيل أن الفنانة تعرضت لموجة واسعة من الانتقاد بعد ظهورها في مقطع فيديو تم تسجيله خلال إحدى حفلاتها وتناقله عدد كبير من الحسابات الناشطة على تطبيق “إنستغرام”.وبدت فيه وهي تغني على المسرح مرتدية عباءة خاصة بالرجال.وأطلق هذا عدداً كبيراً من التعليقات التي وصلت إلى حد التنمر أحياناً.View this post […]

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