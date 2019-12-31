4 نصائح للاستحمام بالماء الساخن في الشتاء

2019/12/31 | 04:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / يفضّل بعض الأشخاص أجواء فصل الشتاء الباردة، التي تتيح لهم الفرصة للاستمتاع بحمام الماء الساخن، للشعور بالدفء والاسترخاء، لكن هل يمكن لهذه الأجواء المثالية أن تضر بصحتك.نستعرض في التقرير التالي، أضرار الاستحمام بالماء الساخن، وعدد مرات الاستحمام المناسبة يوميًا، والمدة التي يفضلها أطباء الجلدية، وفقًا لمواقع “BCM.ed، وVery well health، وMedical news […]

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