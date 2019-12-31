أمير قطر يتصل برئيس العراق لبحث مستجدات الأوضاع

2019/12/31 | 05:37 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مساء الاثنين، اتصالا هاتفيا مع الرئيس العراقي، برهم صالح....

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