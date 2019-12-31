مجلس الوزراء يوافق على طلب زيادة رواتب العمَّال المضمونين.. تعرف على القيمة

2019/12/31 | 07:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / وزير العمل يعلن موافقة مجلس الوزراء على طلب الوزارة زيادة رواتب العمَّال المضمونين ويؤكد إدراج الزيادة ضمن موازنة ٢٠٢٠ أعلـن وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور باسم عبدالزمان موافقة مجلس الوزراء على طلب الوزارة زيادة رواتب العمال المضمونين.وبين الوزير ان الوزارة حرصت على ايلاء الطبقة العمالية الاهتمام البالغ ضمن سياقات عملها […]

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