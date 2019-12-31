إغتيال ناشط مدني بهجوم مسلح وسط الناصرية جنوب العراق

2019/12/31 | 07:41 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني عراقي، الاثنين، بان ناشطا مدنيا قتل بهجوم مسلح وسط الناصرية جنوب شرقي العراق....

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