فيديو : عبد المهدي يصرح امريكا ابلغتنا انها ستضرب “حزب الله”

2019/12/31 | 07:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / عبد المهدي: الجانب الأمريكي ابلغنا انه سيهاجم كتائب حزب الله.

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