فيديو : واشنطن تنشر صورا للغارات الجوية التي استهدفت الحشد الشعبي

2019/12/31 | 07:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / واشنطن تنشر صورا للغارات الجوية التي استهدفت الحشد الشعبي.

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