السعودية: القصف الأمريكي جاء ردا على هجمات إرهابية

2019/12/31 | 08:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / علقت المملكة العربية السعودية، صباح اليوم الثلاثاء، على الهجمات التي وقعت على قاعدة عراقية بالقرب من كركوك، ما أدى إلى مقتل أمريكي وأصابة جنود عراقيين.ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” عن مصدر مسؤول قوله، إن “المملكة تابعت بقلق بالغ ازدياد الهجمات الإرهابية داخل العراق الشقيق التي تهدف إلى تقويض أمنه واستقراره”.وأضاف، “كان […]

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