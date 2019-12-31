الطراونة: سيبقى الأردن سنداً قوياً للعراق ولشعبه بكل مكوناته

2019/12/31 | 08:12 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس مجلس النواب الاردني عاطف الطراونة إننا في الأردن سنبقى داعمين مساندين للعراق وشعبه العزيز بكل مكوناته وأطيافه، وفي هذا موقف ثابت راسخ يؤكده ...

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