2019/12/31 | 08:12 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قال رئيس مجلس النواب الاردني عاطف الطراونة إننا في الأردن سنبقى داعمين مساندين للعراق وشعبه العزيز بكل مكوناته وأطيافه، وفي هذا موقف ثابت راسخ يؤكده ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطراونة: سيبقى الأردن سنداً قوياً للعراق ولشعبه بكل مكوناته
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطراونة: سيبقى الأردن سنداً قوياً للعراق ولشعبه بكل مكوناته
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الطراونة: سيبقى الأردن سنداً قوياً للعراق ولشعبه بكل مكوناته ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).