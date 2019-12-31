أمير قطر يتصل برئيس العراقي بعد ضربات على “الحشد الشعبي”

2019/12/31 | 08:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أجرى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مساء الاثنين، اتصالا هاتفيا مع الرئيس العراقي، برهم صالح.وأفادت وكالة “قنا” القطرية الرسمية بأن الاتصال شهد “استعراض الأوضاع في العراق”، حيث أطلع رئيسه أمير قطر على “آخر المستجدات على الساحة العراقية”.وفي غضون ذلك، أكد أمير قطر، أثناء المكالمة، حرص بلاده على “استتباب […]

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