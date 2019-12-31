760  الف طن انتاج العراق من الاسمنت خلال العام 2019

2019/12/31 | 08:16 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

اعلنَت الشركة العامة للسمنت العراقية انها حققت انتاجا قياسيا للعام 2019 تجاوز 760 ألف طن وبنسبة زيادة بلغت 101 بالمئة مقارنة بالعام 2018 من خلال معمل سمنت الكوفة التابع لها.

وقال مدير عام الشركة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن المهندس حسين محسن الخفاجي في تصريح نقلته صحيفة الصباح واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، ان ملاكات معمله نجحت خلال العام 2019 بتجاوز انتاجه من مادة السمنت نسبة 101 بالمئة مقارنة بالعام 2018 وبكمية إنتاج وصلت الى 762 ألفا و76 طنا من السمنت المقاوم، موضحا ان هذه النتائج جاءت نتيجة للجهود الكبيرة والمتميزة للايدي العاملة التي نفذت الخطط المرسومة والممنهجة لادارة الشركة والمعمل، واستطاعت بظروف زمنية قياسية تحقيقها مرتكزة على زيادة الإنتاج وتقليل الكلف من خلال أعمال الصيانة والتأهيل.

وأضاف ان آخر أعمال ملاكات معمل الكوفة التابع للشركة، كان تشغيل الفرن الأول بمنظومة الغاز بدلا من النفط الأسود، مع استبدال مسنن الفرن المستهلك والقطع السفلية الاخرى ، فضلا عن صب المنطقة بمادة (الكاستبل) بالإمكانيات والجهود الذاتية لملاك المعمل، ما اسهم بتوفير أكثر من مليار دينار مقارنةً بكلفتها فيما لو تمت من قبل شركات خارجية مجال الصيانة الميكانيكية.

وافصح الخفاجي عن أن معمل سمنت الكوفة ينتج السمنت المقاوم وحاصل على شهادة علامة الجودة من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، وشهادة الجودة العالمية من قبل شركة (Bureau Veritas ) الفرنسية، مذكرا بأن المعمل يطرح إنتاجه من السمنت للزبائن بسعر 75 ألف دينار للطن والمطروح في المعمل بآلية قطع وتجهيز مباشرة وميسرة لجميع الجهات وبكميات

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