الخطوط الجوية العراقية تنقل أكثر من مليوني مسافر خلال العام 2019

2019/12/31 | 08:16 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

كشفَ وزير النقلِ عبد الله لعيبي عن اعداد المسافرين الذين تم نقلهم على متن طائرات الناقل الوطني خلال العام 2019 من والى المطارات العاملة في البلاد.

وقال لعيبي في بيان صحفي: ان الاحصائيات الصادرة ‏عن الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية اظهرت ان عدد المسافرين الكلي خلال العام 2019 بلغ نحو مليونين و234 ألفاً و575 مسافراً، توزعوا بين الرحلات المباشرة التي قصدت مختلف القطاعات المحلية والاقليمية والدولية البالغ عددها 34 وجهة عبر مطارات (بغداد، البصرة، اربيل ، السليمانية، النجف، الناصرية).





وبين ان هذه الزيادة في أعداد المسافرين تؤكد مدى ثقة المسافر بالطائر الأخضر الذي يحرص على راحته من خلال العمل على تقديم خدمات مميزة له.

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