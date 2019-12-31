2019/12/31 | 08:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أطلق الداعية السوري محمد راتب النابلسي، نداءً عاجلًا لإغاثة نازحي إدلب، الذين هُجّروا مؤخرًا، بفعل القصف الجوي الذي تنفذه طائرات “الأسد وبوتين” على المحافظة.وقال “النابلسي” في شريط مصور نشره على صفحته الرسمية على “الفيسبوك”: “إخوتي الكرام في عالمنا الإسلامي، إن لكم إخوة في إدلب وريفها يفترشون الأرض ويلتحفون السماء، قد تنكر لهم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو : الداعية ‘‘محمد النابلسي’’ يطلق نداء استغاثة عاجلة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو : الداعية ‘‘محمد النابلسي’’ يطلق نداء استغاثة عاجلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).