شاهد.. أهالي كركوك يستنكرون العدوان الأمريكي على العراق

2019/12/31 | 08:43 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنكر متظاهرون في مدينة كركوك شمال العاصمة بغداد العدوان الأميركي على بلادهم، مطالبين برحيل القوات الأميركية والرد على العدوان....

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