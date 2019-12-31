2019/12/31 | 08:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق

كشف موقع لبناني تفاصيل جديدة عن عملية انتقال الرئيس الأسبق لمجلس إدارة مجموعة "رينو - نيسان"، اللبناني كارلوس غصن من اليابان إلى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكشف عن تفاصيل سرية حول انتقال كارلوس غصن من طوكيو إلى بيروت) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكشف عن تفاصيل سرية حول انتقال كارلوس غصن من طوكيو إلى بيروت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).