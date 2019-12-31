سلف جديدة من مصرف الرافدين لموظفي دوائر الدولة

2019/12/31 | 08:47 - المصدر: العهد نيوز

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اطلق مصرف الرافدين دفعة جديدة من المشمولين بسلفة موظفي دوائر الدولة التي تترواح مابين ( 5 ، 10 ، 15، 20، 25

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