الانضباط تلغي عقوبة رئيس سموحة وتتجاهل مرتضى منصور

2019/12/31 | 08:47 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها اليوم الإثنين برئاسة المستشار سيد ح...

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