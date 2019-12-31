كتل كردية تهاجم القضاء وتطعن بنزاهة إختيار أعضاء مفوضية الانتخابات

2019/12/31 | 08:47 - المصدر: سومر نيوز

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متابعة : سومر نيوز

هاجمت كتل كردية مجلس القضاء الأعلى ورفضها لعملية انتخاب أعضاء مفوضية الانتخابات لاسيما مرشحي اقليم ك...

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