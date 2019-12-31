مجهولون يحرقون شركة مقاولات تابعة لمحافظ ذي قار ومنزل قيادي في حزب الدعوة

2019/12/31 | 08:47 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أقدم مجهولون في محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، على حرق شركة مقاولات تابعة لمحافظ ذي قار أبا ذر العمر، ومنزل قيادي في حزب الدعوة، رداً على مقتل أحد الناشطين في المحافظة.

وقال مراسل "الغد برس"، إنه ردا على مقتل احد الناشطين في تظاهرات ذي قار قام مجهولون بحرق شركة مقاولات عامة تابعة للمحافظ ابا ذر العمر.

وأضاف إن المجهولين قاموا ايضاً بإحراق منزل القيادي في حزب الدعوة ونائب رئيس مجلس محافظة ذي قار المنحل طعمة الاسدي (ابو غفران الاسدي).

يذكر إن محافظة ذي قار شهدت مساء أمس الاثنين، مقتل الناشط علي خالد الخفاجي، بهجوم مسلح من قبل مجهولين على الطريق السريع وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

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