غلق جسر المعلق وتقاطع جامعة بغداد تزامنا مع انطلاق مراسم تشييع شهداء الحشد الشعبي

2019/12/31 | 08:47 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، مراسم تشييع شهداء الحشد الشعبي الذين سقطوا اثر استهداف القوات الأمريكية لمقرهم في قضاء القائم.

وقال مراسل "الغد برس" ان تشييع شهداء الحشد الشعبي وسط بغداد أدى إلى غلق الجسر المعلق وتقاطع جامعة بغداد باتجاه ساحة الطابقين من مثلجات الفقمة باتجاه الطابقين.

واستهدفت القوات الامريكية مقرا لكتائب حزب الله بقضاء القائم في محافظة الانبار، مساء الأحد الماضي، وأسفر الاستهداف عن سقوط عشرات الضحايا.

من جانبه أكد مدير مديرية الحركات في هيئة الحشد الشعبي جواد الربيعاوي، في بيان له يوم الأحد الماضي، أن "قيادة قاطع عمليات الجزيرة للحشد الشعبي في الانبار تعرضت مساء الاحد وموقع اللواءين 45 و46 في الحشد الشعبي الى عدوان أمريكي بواسطة طائرات مسيرة"، موضحاً اغن "الضربات كانت في منطقة المزرعة والشريط الحدودي مع سوريا داخل العمق العراقي".

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