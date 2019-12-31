بالصور .. ساحة التحرير ترفض قصف الحشد الشعبي

2019/12/31 | 08:47 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الاخبارية رفض متظاهرو التحرير، ليلة أمس الاثنين، المساس بعناصر الحشد الشعبي على خلفية قصف مقار في القائم.المتظاهرون أوقدوا الشموع حدادا على أرواح الشهداء الذين...

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