بالفيديو: الفريق عبد الغني الاسدي: لا اريد ان اترشح من قبل الكتل السياسية

2019/12/31 | 08:47 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الإخباريةاكد قائد قوات جهاز مكافحة الإرهاب الأسبق الفريق أول الركن المتقاعد عبد الغني الأسدي، انه لا يريد ان يتم ترشيحه من قبل الكتل السياسية وانما ان يرشح من...

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