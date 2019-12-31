شلل بحركة السير وسط بغداد

2019/12/31 | 08:48 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مراسل /موازين نيوز/، الثلاثاء، بحدوث زخم مروري تسبب بشلل في حركة السير في بغداد.

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