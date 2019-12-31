2019/12/31 | 08:48 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال كارلوس غصن، المدير المطاح به لتحالف "رينو-نيسان" لصناعة السيارات، والذي كان ينتظر المحاكمة في اليابان الثلاثاء، إنه في لبنان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أول تصريح لغصن بعد وصوله لبنان: لم أفر من العدالة) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أول تصريح لغصن بعد وصوله لبنان: لم أفر من العدالة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).