اليوم ... العراق يرأس اجتماعاً طارئا في الجامعة العربية

2019/12/31 | 09:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت جامعة الدول العربية عن عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة، اليوم الثلاثاء، على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة سفير العراق احمد الدليمي رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة

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