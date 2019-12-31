واتساب يودع هذه الهواتف مع أول يوم في 2020

2019/12/31 | 09:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع بداية العام الجديد 2020، لن يستطيع رواد تطبيق التراسل الفوري الشهير "واتساب" أن يستخدموه على جميع الهواتف التي تعمل بنظام "ويندوز"، أو برنامج "ويندوز موبايل" من "مايكروسوفت".

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