وزارة الصناعة: هيئة البحث والتطوير تحصل على براءة اختراع في تحضير معقم خارجي

2019/12/31 | 09:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق

أعلنـت وزارة الصناعة والمعادن حصول هيئة البحث والتطوير الصناعي وتحديداً مركز بحوث ابن البيطار على براءة أختراع في تحضير مطهر ومعقم خارجي.

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