2019/12/31 | 09:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق

أدان محافظ كربلاء المقدسة نصيف الخطابي، الاعتداء الأمريكي على مقار ألوية الحشد الشعبي.

وقال الخطابي، في بيان تلقت "العهد نيوز"، نسخة منه اليوم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ كربلاء: تعرض ألوية الحشد الشعبي للقصف يُعد انتهاكاً صارخاً لسيادة العراق) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ كربلاء: تعرض ألوية الحشد الشعبي للقصف يُعد انتهاكاً صارخاً لسيادة العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).