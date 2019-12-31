ميلان يتفق مع برشلونة بشأن مدافعه


ميلان يتفق مع برشلونة بشأن مدافعه
2019/12/31 | 09:18 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد: سومر نيوز

كشف تقرير صحفي إيطالي، عن توصل ميلان لاتفاق مع برشلونة، للظفر بخدمات المدافع الفرنسي الشاب جان كلير تو...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ميلان يتفق مع برشلونة بشأن مدافعه) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( ميلان يتفق مع برشلونة بشأن مدافعه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).

واصل القراءة على سومر نيوز
Sponsored Links