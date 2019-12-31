2019/12/31 | 09:18 - المصدر: سومر نيوز
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ميلان يتفق مع برشلونة بشأن مدافعه) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد: سومر نيوز
كشف تقرير صحفي إيطالي، عن توصل ميلان لاتفاق مع برشلونة، للظفر بخدمات المدافع الفرنسي الشاب جان كلير تو...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
ميلان يتفق مع برشلونة بشأن مدافعه) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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