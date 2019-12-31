ميلان يتفق مع برشلونة بشأن مدافعه

2019/12/31 | 09:18 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد: سومر نيوز

كشف تقرير صحفي إيطالي، عن توصل ميلان لاتفاق مع برشلونة، للظفر بخدمات المدافع الفرنسي الشاب جان كلير تو...

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