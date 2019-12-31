2019/12/31 | 09:21 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفقد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس، مساء امس الاثنين، جرحى الاعتداء الامريكي على مقار الحشد في القائم.وزار المهندس الجرحى الراقدين في المستشفى، مثمنا جهودهم وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن حياض الوطن والذود عن حدوده.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ابو مهدي المهندس يتفقد جرحى الاعتداء الامريكي وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ابو مهدي المهندس يتفقد جرحى الاعتداء الامريكي) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ابو مهدي المهندس يتفقد جرحى الاعتداء الامريكي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).