2019/12/31 | 09:22 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادانت وزارة الخارجية العراقية، امس الاثنين، القصف الامريكي لمقار الحشد الشعبي في الأنبار، عادة الاستهداف انتهاكا صارخا لسيادة البلد.وقالت الخارجية في بيان تلقته وكالة صدى , انها “تدين وبشدّة ما أقدمت عليه القوات الأميركيّة من قصف مقارّ ألوية تنتمي للحشد الشعبيّ، وهو ما نراه انتهاكاً صارخاً لسيادة العراق، وعملاً مُداناً، ترفضه جميع الأعراف، والقوانين

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخارجية العراقية تستدعي السفير الامريكي على خلفية قصف مقار الحشد الشعبي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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