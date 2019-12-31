2019/12/31 | 10:08 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر مكتب المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني، امس الاثنين، بياناً بشأن القصف الذي تعرض له مقر تابع للحشد الشعبي في القائم غربي العراق، وفيما ادان هذا القصف، اعتبر أن السلطات الرسمية العراقية هي وحدها المعنية بالتعامل مع تلك الممارسات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنعها.وقال المكتب في بيان وتلقته وكالة صدى، “تعليقاً على قصف القوات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مكتب السيد السيستاني يصدر بياناً بشأن الاعتداء الامريكي على القوات الامنية في قضاء القائم وكالة صدى الاعلام للانباء.

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