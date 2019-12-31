2019/12/31 | 10:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستكون دولة ساموا الواقعة في البحر الهادئ أول دولة تحتفل برأس السنة الجديدة 2020 في العالم، لتسبق بذلك كل من أستراليا ونيوزيلندا، وذلك استناداً لموقعها الجغرافي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أول دولة تستقبل العام الجديد) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أول دولة تستقبل العام الجديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).