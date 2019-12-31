اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث التدخل التركي في ليبيا

2019/12/31 | 10:08 - المصدر: اندبندنت عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعقد مجلس جامعة الدول العربية اجتماعاً طارئاً، اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر (كانون الأول)، على مستوى المندوبين برئاسة العراق بناء على طلب من مصر، لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا التي تنذر بتدهور استقرار المنطقة برمتها، ولاتخاذ موقف عربي في هذا الشأن، بحسب بيان صادر عن الجامعة.اجتماع طارئ

قرار عقد الاجتماع جاء بعد طلب عاجل من مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية أيدته دول عربية عدة، فقد أجرت الأمانة العامة مشاورات مع العراق رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية ومصر صاحبة الدعوة، وجرى الاتفاق على عقد الاجتماع اليوم.

وأعدّت الأمانة العامة مذكرة لعرضها على المجلس بشأن آخر تطورات الأوضاع في ليبيا والخطوات الواجب اتخاذها للتعامل مع الموقف في ضوء التدخلات التركية في الشأن الليبي الداخلي.

تركيا تهدد أمن المنطقة

وكان المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري قال مساء الإثنين 30 ديسمبر، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يهدد أمن مصر ودول الجوار عبر "نقل المليشيات الإرهابية السورية إلى الأراضي الليبية".

وأوضح خلال مؤتمر صحافي أن "تركيا تنقل إرهابيين إلى ليبيا عبر مطاراتها وموانئها من خلال رحلات جوية غير مدرجة على قائمة الرحلات الاعتيادية من اسطنبول وأنقرة إلى طرابلس ومصراتة"، وأضاف "تركيا لا تهدد الأمن في ليبيا فحسب بل تهدد أمن المنطقة العربية بأسرها، فالميليشيات التي نقلتها تركيا في الفترة الأخيرة إلى الأراضي الليبية، تحمل جنسيات مختلفة، وولاء هؤلاء المقاتلين لتنظيم داعش الإرهابي".

وأكد أن "أردوغان يسعى لتأسيس قاعدة انطلاق صوب دول الجوار عبر السيطرة على كل منابع النفط والغاز في ليبيا، وهو يدعم داعش والقاعدة وعصابات الهجرة غير الشرعية ومهربي السلاح".

تطهير العاصمة

وتابع "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يريد أن يضرب عصفورين بحجر واحد، بإرساله المسلحين إلى ليبيا، أولاً للتخلص من هؤلاء المقاتلين الذين يشكلون عبئاً على بلاده، وثانياً السيطرة على خيرات ليبيا".

كذلك، شكر المتحدث باسم الجيش الوطني الدول الداعمة للقوات المسلحة الليبية، وتعهد "بتطهير العاصمة طرابلس من المليشيات التابعة لحكومة الوفاق والتركية في أسرع وقت".

ميدانياً، أكد المسماري أن قوات الجيش تمكنت من دخول مناطق رئيسية في العاصمة طرابلس، لافتاً إلى أن القوات على مشارف أهم الأحياء وهو حي الهضبة.

ويواصل الجيش الليبي معاركه ضد المجموعات المنتشرة في طرابلس، حيث سيطر على طريق المطار المؤدي إلى وسط العاصمة على بعد أربع كيلو مترات فقط.

حفتر في القاهرة

سياسياً، مع تصاعد التطورات على صعيد الأزمة الليبية، مع بدء البرلمان التركي مناقشة مذكرة تفويض لإرسال قوات عسكرية لدعم حكومة "الوفاق" برئاسة فايز السراج، زار الإثنين 30 ديسمبر، المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي، القاهرة لـ"ساعات عدة"، وفق ما ذكر مصدر رفيع المستوى لـ"اندبندنت عربية"، ناقش خلالها مع المسؤولين المصريين تطورات المعارك في الساحة الليبية و"جهود مكافحة الإرهاب والميليشيات المسلحة في محيط العاصمة الليبية، فضلا عن بحث مزيد من الدعم المصري".

وذكر المصدر المطلع أن الجانب المصري "جدّد موقفه الثابت من دعم الجيش الليبي في حربه على الإرهاب"، مشيراً إلى أن المباحثات التي عقدت مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، فضلا عن لقاءات متعددة مع قيادات عليا في الدولة، أطلع خلالها المشير الليبي المصريين على آخر التطورات على الأرض في محيط العاصمة الليبية طرابلس.

وتابع المصدر أن حفتر طالب القاهرة بمزيد من الدعم السياسي أمام المجتمع الدولي في مواجهة الموقف التركي الساعي لإرسال قوات عسكرية إلى طرابلس، مشيرا إلى أن حفتر سيزور دولا أخرى، على رأسها اليونان، خلال الساعات المقبلة، لـ"بحث تداعيات التصعيد التركي الأخير والتدخل السافر في الشأن الليبي وتداعياته الخطيرة على أمن واستقرار ليبيا والمنطقة".

اتصال السيسي - ماكرون

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أجرى مساء الإثنين، اتصالاً هاتفياً بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تطرق فيه إلى الملفات الإقليمية، وخصوصاً تطورات الأوضاع في ليبيا.

وأكد السيسي ثوابت الموقف المصري الهادف إلى "استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، ودعم جهود مكافحة الإرهاب وتقويض نشاط المليشيات المسلحة، وكذلك وضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة في ليبيا والتي من شأنها زيادة تفاقم الوضع".



من جانبه أكد ماكرون سعي فرنسا لإيجاد حل سياسي في ليبيا، وقد اتفق الرئيسان على تكثيف الجهود الثنائية ومع الشركاء الدوليين للعمل على حلحلة الوضع المتأزم في الملف الليبي.

في إطار التشاور المتواصل بين مصر وإيطاليا حول ليبيا، اتصل وزير الخارجية المصري سامح شكري بنظيره الإيطالي لويجي دي مايو، وجرى التأكيد على ضرورة العمل على تكثيف الجهود في سبيل استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، مع رفض التدخلات العسكرية الأجنبية في الساحة الليبية، والتي من شأنها عرقلة مسار التوصل لتسوية سياسية شاملة تتناول معالجة جوانب الأزمة الليبية كافة.

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