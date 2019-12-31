تعرف على أفضل الأطعمة لمرضى الكلى المزمن

2019/12/31 | 10:08 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} يلعب النظام الغذائي دورا مهما في الحفاظ على الصحة وتعزيزها، كما يساعد في محاربة العديد من الحالات والمشاكل الصحية، بما في ذلك مرضى الكلي المزمن، والذي يؤثر حاليا على ما يصل إلى 10 % من سكان العالم.

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