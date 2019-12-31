الزراعة تمنع أستيراد الاسماك البحرية المجمدة دعما للمنتج المحلي

2019/12/31 | 10:08 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت وزارة الزراعة، الثلاثاء، منع أستيراد الاسماك البحرية المجمدة دعما للمنتج المحلي.

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