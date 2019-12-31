صرف دفعة جديدة من

2019/12/31 | 10:08 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرف تلك السلفة تم عن طريق بصمة الزبون ثم ‏إبلاغ الموظف عبر إرساله رسالة نصية تخطره بمنحه السلفة – صورة ارشيفية

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