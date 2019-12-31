مراسيم شعبية لتشييع شهداء الحشد الشعبي وسط ‏بغداد

2019/12/31 | 10:09 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت، صباح اليوم الثلاثاء، مراسيم شعبية وسط ‏العاصمة بغداد، لتشييع شهداء الحشد الشعبي الذين ‏سقطوا نتيجة قصف امريكي في محافظة الانبار مساء ‏الاحد.‏ ‏ ‏وبحسب مصادر امنية، فأن مراسيم […]

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