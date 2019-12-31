2019/12/31 | 10:09 - المصدر: تسريبات نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بدأت، صباح اليوم الثلاثاء، مراسيم شعبية وسط العاصمة بغداد، لتشييع شهداء الحشد الشعبي الذين سقطوا نتيجة قصف امريكي في محافظة الانبار مساء الاحد.
وبحسب مصادر امنية، فأن مراسيم […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مراسيم شعبية لتشييع شهداء الحشد الشعبي وسط بغداد) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبحسب مصادر امنية، فأن مراسيم […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مراسيم شعبية لتشييع شهداء الحشد الشعبي وسط بغداد) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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