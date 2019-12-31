الزراعة تمنع استيراد الاسماك البحرية المجمدة

2019/12/31 | 10:11 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أصدرت وزارة الزراعة، الثلاثاء (31 كانون الأول 2019) أمرا بمنع استيراد الأسماك البحرية المجمدة.

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بغداد اليوم-البصرة

أفاد مصدر أمني من محافظة البصرة، الثلاثاء (31 كانون الأول 2019)، بأن قوات أمنية اعتدت بالضرب على مهندسين متظاهرين أمام مصفاة ’’الشعيبة’’، غربي البصرة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "قوا

بغداد اليوم- ذي قار

أقدم عدد من المحتجين، الثلاثاء (31 كانون الأول 2019) على اغلاق جسرين وسط مدينة الناصرية، فيما يواصل طلاب الجامعات التوافد الى ساحة الحبوبي، مركز الاعتصامات والاحتجاجات في محافظة ذي قار.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن عددا

بغداد اليوم- بغداد

أكدت هيأة النزاهة، الثلاثاء (31 كانون الأول 2019)، أن انجاز ملف عقارات الدولة بمجمعي القادسية والمنطقة الخضراء، سيطول 120 من رؤساء الكتل والاحزاب، مبينة أن حكومة اقليم كردستان طلبت منها لتكثيف التعاون معها بمجال مكافحة الفساد.

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