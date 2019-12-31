2019/12/31 | 10:13 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الزراعة، الثلاثاء، عن منع أستيراد الاسماك البحرية المجمدة دعما للمنتج المحلي، مبينة ان المنع ياتي نتيجة لوفرة المنتج المحلي.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حميد النايف في بيان وتلقته وكالة صدى انه “استنادا للصلاحيات المخولة لوزير الزراعة بمنع وفتح الاستيراد وفرة وشحة المنتج الزراعي المحلي فقد حصلت الموافقة على منع استيراد الاسماك البحرية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الزراعة تمنع استيراد الاسماك البحرية المجمدة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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