شاهد.. مرشح أخر لرئاسة الحكومة المؤقتة يحدد شروط توليه المنصب

2019/12/31 | 10:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق أوضح الفريق عبد الغني الاسدي، موقفه من طرح اسمه للترشيح لمنصب رئاسة الوزراء في الحكومة الانتقالية المقبلة.وقال الاسدي في مقطع الفيديو، إن “ترشيحه الى منصب رئاسة الوزراء يجب ان يكون من قبل الشعب العراقي بجميع اطيافه ومكوناته”.علاوي يرهن ترشيحه بموافقة المتظاهرين وكان المرشح لرئاسة الوزراء، السياسي محمد توفيق علاوي […]

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