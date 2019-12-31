روسيا تبرم اتفاقاً مع اوكرانيا لنقل غازها إلى اوروبا

2019/12/31 | 10:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق

أعلنت شركة الغاز العملاقة غازبروم، التي يسيطر عليها الكرملين، في بيان، إن روسيا وأوكرانيا وقعتا اتفاقا مدته خمس سنوات، يكفل نقل الغاز

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