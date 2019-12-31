الداخلية تكشف عن أعداد المعاملات المنجزة خلال الأسبوع الماضي

2019/12/31 | 10:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق

كشفت وزارة الداخلية، عن عدد معاملاتها المنجزة خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الوزارة، في بيان تلقت "العهد نيوز"، نسخة منه اليوم الثلاثاء، إن "مديرية

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