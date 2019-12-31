الجوية يغلق أبوابه بوجه كاصد

2019/12/31 | 10:20 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر في نادي القوة الجوية، اليوم الثلاثاء، ان إدارة النادي غضت النظر عن التعاقد مع حارس المرمى محمد كاصد.

وقال المصدر لـ"الغد برس" ان "كاصد لم يتدرب منذ فترة طويلة ولم يلتزم بالتوجيهات للحفاظ على لياقته بشكل كامل".

واضاف ان "مدرب حراس المرمى غانم ابراهيم اكد للإدارة والمدرب بانه لا يريد التعاقد مع كاصد في الوقت الحالي".

وبين ان "إدارة القوة الجوية اكتفت بتواجد الحارسين محمد صالح وأمجد رحيم في الوقت الحالي".

واشار الى ان "كاصد لم يحسم وجهته المقبلة بانتظار إقرار وقت الدوري والعروض التي ستقدم لها".

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