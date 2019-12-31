مقتل رجل إطفاء وإصابة 2 آخرين في حرائق أستراليا

2019/12/31 | 10:20 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أكد مفوض خدمات مكافحة الحرائق الريفية في ولاية نيو ساوث ويلز شين فيتزسيمونز، اليوم الثلاثاء، أن إعصارًا ناريًّا، رفع شاحنة إطفاء وزنها 12 طنًّا في الهواء، وتسبب في انقلابها رأسًا على عقب؛ مما أسفر عن مقتل رجل إطفاء وإصابة اثنين آخريْن؛ وذلك فيما تُواصل السلطات الأسترالية مكافحة حريق بشكل طارئ.

وقال فيتزسيمونز في حديث صحفي إن "الظروف القاسية التي واجهها رجال الإطفاء مساء أمس الاثنين بالقرب من ألبوري في جنوب الولاية، مروعة حقًّا".

وأضاف أن "رجلي الإطفاء المصابيْن نُقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج من إصابات وحروق".

وتَسبب الإعصار كذلك في رفع مركبة أخرى تابعة لخدمات مكافحة الحرائق الريفية في الهواء؛ مما أدى إلى انقلابها وإصابة رجل الإطفاء الذي كان بداخلها بجروح شديدة.

وتستشري الحرائق في أنحاء جنوب شرق أستراليا منذ أكتوبر، متسببة في إتلاف أكثر من 3.4 ملايين هكتار من أراضي الغابات ومقتل عشرة أشخاص.

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