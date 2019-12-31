رسالة حزن .. في اعياد رأس السنة

2019/12/31 | 10:22 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد الحسين الظالمي ولكنها ربما تكون رسالة انقاذ … لم تكتف امريكا بسلب الامان والاستقرار ودمار البلد وإشاعة الفوضى بشتى الطرق، فكل قطرة دم تسقط في العراق تكون امريكا سببا […]

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